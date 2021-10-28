New York'ta bazı okullarda Squid Game kostümleri yasakladı

28 Ekim 2021 Perşembe, 16:11

Netflix'in popüler Kore dizisi, çaresiz borçluların bir dizi ölümcül çocuk oyununda karşı karşıya geldiği detaylı bir müsabakayı konu alıyor.

Squid Game, bazı açık şiddet sahneleri içeriyor ve 15 yaşın altındaki çocuklar için uygunsuz olarak sınıflandırılıyor.

CNY Central'a göre New York'taki Syracuse'da yer alan bir okul bölgesi, ebeveynleri bölgedeki üç ilkokulda Squid Game kostümlerine izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

Dizideki şiddet, bu yasağın sebeplerinden biri olarak gösterildi.

Dizideki kıyafetler, özellikle de Squid Game muhafızlarının giydiği hemen tanınan pembe tulum ve maskeyle yarışmacıların giydiği yeşil tulumların, bu yıl dünya genelinde Cadılar Bayramı kutlamalarında öne çıkması bekleniyor.

Squid Game ismen zikredilirken, okul bölgesi yasağı kapsamında şiddet içeren diğer kostümler de yer aldı.

Birleşik Krallık'taki Squid Game seyircileri, yakın zamanda okulları Squid Game'in şiddetine ağırlık vermekle eleştirmiş, dizinin halihazırda ebeveyn denetimi uyarıları içerdiğini ve çocuklara yönelik olmadığını savunmuştu.

Central Bedfordshire bölge konseyi eğitim koruma ekibinin ebeveynlere diziye karşı uyarı içeren bir e-posta atması üzerine bazı dizi hayranları, kurumu "korku tacirliği" yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe