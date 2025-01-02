New York Times ve OpenAI davası: Media Manager çıkış yapacak mı?

Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:54

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:54

Dünyanın en popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi geliştiren OpenAI, içerik üreticilerinin eserlerini koruyabileceği bir araç üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Media Manager adı verilen bu araç, yazar, gazeteci ve sanatçılara eserlerinin yapay zeka eğitiminde kullanılmasına izin verme ya da reddetme seçeneği sunacaktı. Ancak, yedi ay geçmesine rağmen araç hala piyasaya sürülmedi.

TELİF KORUMA ARACI: 'MEDIA MANAGER'

OpenAI, Media Manager ile “telifli metin, görsel, ses ve videoları tespit edebileceğini” duyurmuştu. Bu araç, şirketin uzun süredir eleştirildiği “yapay zeka eğitiminde izinsiz telifli eser kullanımı” sorununu çözmeyi amaçlıyordu. Ancak, TechCrunch’a konuşan kaynaklara göre, Media Manager şimdilik OpenAI’ın öncelikleri arasında değil.

Media Manager geliştirme sürecinde yer alan OpenAI hukuk ekibinden Fred von Lohmann, ekim ayında yarı zamanlı danışman olarak görevlendirildi. Bu gelişme, projenin yavaşladığına dair işaretlerden biri olarak görülüyor.

TELİF DAVALARI OPENAI’IN BAŞINI AĞRITIYOR

OpenAI, GPT modellerini eğitirken dijital ortamda herkese açık içerikleri kullanıyor. Bu içerikler arasında kitaplar, haberler ve sosyal medya gönderileri yer alıyor. Ancak, yazarlar ve medya kuruluşları, içeriklerinin izinsiz kullanılmasına tepki gösteriyor.

En büyük davalardan biri, içeriklerini ücretli olarak sunan New York Times tarafından açıldı. Gazete, OpenAI’ın içeriklerini izinsiz kullanmasının hem gelir kaybına yol açtığını hem de yanlış bilgi yayılmasına sebep olabileceğini öne sürüyor.

ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZ

OpenAI, Media Manager aracını 2025 yılında kullanıma sunmayı planladığını açıklamıştı. Ancak, 1 Ocak 2025 tarihinde yayınlanması beklenen araç hakkında şirketten henüz bir güncelleme gelmedi.

Telif hakları konusundaki sorunlarını çözmek için OpenAI, Politico gibi bazı medya kuruluşlarıyla anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Ancak, New York Times’ın açtığı dava, bu işbirliklerinin tüm sorunları çözmediğini gösteriyor.