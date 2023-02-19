New York Times’tan dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın yenilme olasılığı var

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 20:53

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 20:53

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve başlamasından bu yana ilk kez Türkiye’ye geldi. Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Adana’daki İncirlik Üssü’nde, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı. İki bakan depremin etkilediği Hatay’a doğru hareket etti. İkilinin yarın ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

AFP’de yer alan habere göre Blinken bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşecek. Görüşme sırasında Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarının satışının gündeme gelmesi olası. ABD Kongresi, söz konusu satışı Türkiye’nin insan hakları siciline ilişkin “endişeleri” ve Yunanistan’a yönelik “tehditler” nedeniyle engelliyordu.

AFP’nin belirttiğine göre Blinken, muhtemelen Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurularını onaylamayı reddetmesini de gündeme getirecek. ‘20 yıl sonra...’ Ankara ve Washington arasında üst düzey temaslar sürerken ABD merkezli The New York Times gazetesi, depremlerin ardından ekonomi ve seçimlere ilişkin bir haber/analiz yazısı yayımladı.

Depremin, Erdoğan’ın siyasi kaderini belirleyeceği belirtilen yazıda, “Türk yetkililer yüzyılın en ölümcül depremi nedeniyle ölenlerin acısıyla boğuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan paralel bir krizle karşı karşıya: Acil onarılması gereken bir ekonomiye deprem felaketinin yaptığı darbe...” ifadelerine yer verildi.

Türkiye üzerine çalışan uzmanların görüşlerine de yer verilen yazıda, Carnegie Europe stratejisti ve Avrupa Birliği’nin eski Türkiye’nin büyükelçisi Marc Pierini’nin sözleri ise dikkat çekti. Pierini, Erdoğan’ın ekonomik avantaj için RusyaUkrayna savaşında her iki tarafa da oynadığını söyleyerek “Erdoğan iktidarda kalmak için akla gelebilecek her yolu kullanacaktır. Çünkü 20 yıl sonra ilk kez yenilme olasılığı var” dedi.

