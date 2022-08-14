New York Times'tan, Erdoğan ve Putin analizi: Menfaatli karmaşık ilişkiler

14 Ağustos 2022 Pazar, 13:49

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, son dönemde artan Rusya - Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. New York Times yazarlarından Steve Erlanger, "Erdoğan'ın riskli bir seçime hazırlanması ve Suriye'de yeni bir sınır ötesi operasyon planlaması gündemdeyken Türkiye nakit, gaz ve ticaret arayışında, Putin'in ise Batı yaptırımlarından kaçmak için dosta ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Steve Erlanger, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'değişken' tanımlamasında bulunduğu yazısında, merkez bankasında kuruduğunu, enflasyonun yıllık yüzde 80 civarında olduğunu ve Erdoğan'ın 2023 seçimlerine zorluk içinde girdiğini yazdı.

Erlanger, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendi sorunları olduğunu ve Ukrayna'daki savaşta çıkmaza girdiğini, Batı yaptırımlarının Rusya endüstrisini çok sert vurduğunu aktardı.

Erdoğan ve Putin'in, son üç haftada iki kez bir araya gelmesinin NATO tarafında endişeye yol açtığını ve NATO'nun Erdoğan'ın sadakatini sorgulamaya başladığını söyleyen Erlanger, Putin'in, Erdoğan sayesinde Batı yaptırımlarında delik açtığını söyledi.

Erlanger ayrıca, "Erdoğan, 2023 seçimi için yapılan anketlerde kötü bir gidişat sergiliyor. Erdoğan'ın anketlerde kötü gitmesinin sebebi, kötüye giden ekonominin insanları tahrip etmesi ve Türk vatandaşlarının, ülkeye giren milyonlarca mülteciye sabrının tükenmesi" dedi.