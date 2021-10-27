Squid Game yönetmeni, dizinin sonunu beğenmeyen LeBron James’i hedef aldı
Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk ile NBA yıldızı LeBron James arasında, dizinin finaliyle ilgili bir polemik yaşandı.
Netflix’in popüler dizisi Squid Game, basketbol oyuncularının da gündemine girdi. Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, Netflix'in favori dizisi Squid Game ile ilgili konuştu. Ancak James, dizinin sonunu beğenmediğini söyleyince, dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk’tan kendisine yanıt geldi.
The Guardian gazetesi, Squid Game yorumları hakkında Dong-hyuk’un neler düşündüğünü sorunca, yönetmen şu şekilde cevap verdi: “Space Jam 2’yi gördünüz mü?”
“SONUNU YİNE DEĞİŞTİRMEZDİM”
Space Jam 2, Michael Jordan ve Looney Tunes çetesinin başrolünü paylaştığı 1996 yapımı canlı aksiyon/animasyon filminin devamıydı. Ancak Space Jam 2, 16 Temmuz’da vizyona girdiğinde beklenen gişeyi yapamadı.
Dong-hyuk, LeBron James’in yorumları için sözlerine şu şekilde devam etti: “LeBron James havalı biri ve istediğini söyleyebilir. Buna saygı duyarım. Tüm diziyi izlediği için çok müteşekkirim. Ama yine de sonunu değiştirmezdim. Bu benim sonum.”
Hwang ayrıca, “LeBron’un kendisini tatmin edecek bir sonu varsa bunun üzerinde çalışması gerek. Belki kendi devam filmini yapabilir. Ben de o zaman bakarım ve belki ona ‘Sonu hariç tüm şovunuzu beğendim’ diyen bir mesaj gönderirim” dedi.
Yönetmenin yanıtı üzerine LeBron James, Twitter’da haberi alıntılayarak, “Bu gerçek olamaz. Umarım değildir” yazdı.
This can’t be real right??!! I hope not https://t.co/IGbqEvFGud— LeBron James (@KingJames) October 26, 2021
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