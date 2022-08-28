New York'ta bir kişi, vegan aktivistlerin karşısına geçip şiş kebap yedi

28 Ağustos 2022 Pazar, 17:26

New York'ta protesto düzenleyen hayvan hakları savunucuları, ünlü markaların ve meşhur gıda zincirlerinin önünde eylem yaptı. Ellerinde pankartlar ile hayvan deneyleri ve hayvansal gıdaların yasaklanması gerektiğini savundu.

Ancak hayvan hakları savunucularının protestoları sırasında ilginç bir an yaşandı.

KARŞILARINA GEÇİP KEBAP YEDİ

Bir kişi vegan topluluğun yanına gelerek, karşılarında kebap yedi. O anlarda adeta sinir krizi geçirenler, New York'lu kişiye hakaretler savurdu.

Et yiyen kişi hakaretler karşısında, konuşmayarak sadece yemeğine odaklanması ve kebabı iştahla yemeye devam etmesi dikkat çekti.

İşte o anlar...

(Editör notu: Videonun sesi, art arda küfür içerdiği için kapatılmıştır.)