New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında 'denetimli serbestlik' kararı verildi
ABD'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran sanık Recep Akbıyık hakkında "denetimli serbestlik" kararı verildi.
Akbıyık, bugün yerel saatle 20.30 civarında New York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.
Yeminli tercüman aracılığıyla kendisine yöneltilen "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlamalarının yüzüne okunduğu Akbıyık hakkında hakim, denetimli serbestlik kararı verdi.
Hakim, Akbıyık'ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşmasını yasakladı.
Mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi, 25 Temmuz olarak belirlendi. Akbıyık, mahkemenin ardından kolluk güçleri nezaretinde akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edildi.
OLAYDAN 4 GÜN SONRA YAKALANMIŞTI
New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs'ta yerel saatle 10.15'te gözaltına alındığı belirtilmişti.
Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık'a "soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme" suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.
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