Nijer’de terör saldırısı: 17 asker öldü
Nijer Savunma Bakanlığı, Mali ve Burkina Faso sınırı yakınlarında pusuya düşürülen 17 Nijer askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Nijer Savunma Bakanlığı, Nijer ordusuna bağlı askeri bir grubun Mali ile Burkina Faso sınırlarına yakın Boni ve Torodi bölgesinde pusuya düşürüldüğünü açıkladı. Saldırganların en az 17 Nijer askerini öldürdüğünü ve 20 askeri yaraladığını ifade eden bakanlık, Nijer ordusunun savunmaya geçerek 100’den fazla teröristi etkisiz hale getirdiğini aktardı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, “Çatışma yerinde askerlerin hızlı tepki vermesi ve havadan müdahalesi ile düşmanla mücadele edildi” denildi. Saldırıların ise terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Burkina Faso, Mali ve Nijer’in bulunduğu sınırlarda terör örgütü El Kaide ve IŞİD bağlantılı saldırılar düzenleniyor. Nijer sınırları ayrıca, Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütü tarafından da sık sık hedef alınıyor.
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