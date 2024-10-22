Nijerya mutfağından Egusi çorbası tarifi... MasterChef Egusi çorbas nasıl yapılır?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 21:05

Güncelleme: 22.10.2024 - 21:05

Egusi çorbası, Batı Afrika mutfağının en sevilen ve en özel yemeklerinden biridir. Farklı kültürlerde çeşitli varyasyonları bulunan bu lezzetli çorba, özellikle Nijerya mutfağında önemli bir yere sahiptir. Genellikle ıspanak gibi yeşillikler, et, balık ya da tavuk gibi protein kaynakları ile birlikte servis edilir. İşte tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı egusi (kavrulmuş kavun çekirdeği tozu)

500 g dana eti (veya keçi eti, isteğe göre balık ya da tavuk kullanılabilir)

2 su bardağı su

1 adet kuru balık (isteğe bağlı)

1 su bardağı kurutulmuş karides (isteğe bağlı)

2 su bardağı ıspanak (doğranmış)

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 adet domates (doğranmış)

1 yemek kaşığı acı biber salçası (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz ve karabiber (damak tadına göre)

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Dana etini veya tercih ettiğiniz proteini orta boy bir tencereye alın. Üzerine doğranmış soğanları ekleyip, tuz ve karabiberle tatlandırın. Yaklaşık 30-40 dakika boyunca etler yumuşayana kadar haşlayın. Haşlama sırasında üzerine su ekleyin, bu su daha sonra çorbada kullanılacak.

Bir kasede egusi tozunu (kavrulmuş kavun çekirdekleri) bir miktar su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışım çorbaya kıvam verecek.

Bir tencerede ayçiçek yağını ısıtın. Yağ ısındığında doğranmış domatesleri ve isteğe bağlı acı biber salçasını ekleyin. 5-7 dakika kadar pişirin.

Egusi macununu ve kurutulmuş karidesleri ekleyin. Egusi topaklanmaya başlayacak, bu yüzden sürekli karıştırarak pişirin. Yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

Haşladığınız etin suyunu yavaş yavaş egusi karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Etleri ve kuru balığı da ekleyip, 10 dakika kadar pişirin.

Son olarak doğranmış ıspanak ekleyin. Çorbanın kıvamını kontrol edin, çok koyu olduysa biraz daha su ekleyebilirsiniz. Yeşillikler yumuşayana kadar birkaç dakika daha pişirin.