Nijerya'da etnik çatışma: 10 ölü

Nijerya'da etnik çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

AA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:15
Nijerya'da etnik çatışma: 10 ölü
Abone Ol google-news

Nijerya'nın Ogun eyaletine bağlı Sagamu bölgesinde Elepe ve Epe etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Olaylar sırasında çok sayıda ev ateşe verildi.

Ülkenin güneyindeki eyaletlerde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.


Nijerya
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler