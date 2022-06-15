Nijerya'da etnik çatışma: 10 ölü
Nijerya'da etnik çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Ogun eyaletine bağlı Sagamu bölgesinde Elepe ve Epe etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandı.
Çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Olaylar sırasında çok sayıda ev ateşe verildi.
Ülkenin güneyindeki eyaletlerde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.
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