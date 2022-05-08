Nijerya'da felaket! Silahlı saldırı meydana geldi, 48 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki köylere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 48 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya felaketi yaşıyor. Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Zamfara eyaletinin Bakura bölgesine bağlı 3 köye saldırılar düzenlediğini belirtti.
Suleiman, saldırılarda en az 48 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
EVLER ATEŞE VERİLDİ
Saldırıda polis aracının kundaklandığını aktaran Suleiman, çok sayıda evin de ateşe verildiğini söyledi.
Öte yandan Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Son olarak 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.
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