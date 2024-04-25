Nijerya’da hapishane hasar aldı: Yüzlerce mahkum kaçtı

Nijerya’da şiddetli yağışlar sonucu hasar alan hapishaneden 118 mahkum kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:01
Nijerya’da hapishane hasar aldı: Yüzlerce mahkum kaçtı
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Nijerya’nın başkenti Abuja’nın kuzeybatısında yer alan Suleja’daki hapishanede şiddetli yağışlar nedeniyle hasar meydana gelmesi sonucu mahkumlar firar etti.

Hapishane Sözcüsü Adamu Duza yaptığı açıklamada, birkaç saat süren sağanak yağışın, hapishaneyi çevreleyen duvarın ve tesisin bazı kısımlarının yıkılmasına neden olduğunu söyledi.

Hapishaneden 118 mahkumun kaçtığını belirten Duza, kaçan mahkumlardan 10’unun yakalandığını güvenlik güçlerinin operasyonunun devam ettiğini kaydetti.

Kaçan mahkumların kimlikleriyle ilgili bilgi verilmezken, Boko Haram örgütü üyelerinin söz konusu hapishaneye konulduğu biliniyor.

Son yıllarda mahkumların yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı aşırı kalabalık hapishanelerden kaçması Nijerya’da büyük bir güvenlik sorunu haline geldi.

2020’den bu yana 5 binden fazla mahkumun firar ettiği ülkede, 2022’de Abuja’daki bir hapishaneye düzenlenen baskında 440 mahkum kaçmıştı.


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