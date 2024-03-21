Nijerya'dan Osayi Samuel açıklaması: 'Hoşunuza gitsin ya da gitmesin...'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:28

Güncelleme: 21.03.2024 - 17:39

Nijerya Milli Takımı Medya Direktörü Babafemi Raji, olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından gündem olan Bright Osayi-Samuel ile ilgili bir soruya cevap verdi.

Bright Osayi-Samuel'in Nijerya Milli Takım kampına katılmasının ardından Nijerya Futbol Federasyonu Medya Sorumlusu Babafemi Raji, 26 yaşındaki oyuncu hakkında şunları söyledi:

"Onun burada olmasından dolayı hepimiz çok heyecanlıyız. Burada harika ve disiplinli oyuncular var. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Osayi, sadece Nijerya'daki değil tüm Afrika futbolundaki en disiplinli oyunculardan biridir. Bu olaylar üzerinde durmayacağız. Burada konu Nijerya Milli Takımı ve o da burada bir yer edinmek için mücadele ediyor. Osayi ve ekibin geri kalanı cuma günü Gana'yı mağlup etmemiz için elinden geleni yapacak."