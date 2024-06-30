Nijerya'da intihar saldırısı: 6 ölü

Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:45

Güncelleme: 30.06.2024 - 09:45

Borno Eyaleti Emniyet Müdürü Yusuf Lawal, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Marrarraban Gwoza bölgesinde intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Lawal, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Borno'daki terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP üyeleri, yoğun saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor.