Nijerya'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi öldü

Nijerya'nın Lagos eyaletinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nijerya'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi öldü
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AA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 08:44

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Lagos Eyaleti Daimi Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, yaptığı açıklamada, eyaletin Lagos-Badagary kara yolunda kamyon ile yolcu minibüsünün çarpıştığını belirtti.

Oke-Osanyintolu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.


Etiketler: #Nijerya #kaza #Minibüs

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