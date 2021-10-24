Nijerya’da patlama: Çok sayıda ölü
Nijerya’da geçtiğimiz cuma günü yasa dışı olarak işletilen petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği ve aralarından çocuklarında bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya’nın Rivers eyaletinde yer alan Emohua Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Rumuekpe’de geçtiğimiz cuma günü yasa dışı olarak işletilen bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği ve aralarından çocuklarında bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rumuekpe topluluğunun lideri Ifeanyi Omano basına verdiği demeçte, patlamada çok sayıda kişinin hayatının kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenler arasında çocukların olduğunu ifade etti.
PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI
Olayda kaç kişinin yaralandığı açıklanmazken, patlama sonrası yangın çıktığı ve hayatını kaybedenlerin çoğunun yanarak can verdiği ifade edildi. Patlamada ayrıca, birçok ev ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Dünyada en çok petrol rezervine sahip ülkeler arasında yer alan Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Ülkede petrol boru hatlarına yönelik saldırılar ve hırsızlıklar nedeniyle günlük petrol üretiminin yüzde 10’undan fazlasının kaybedildiği tahmin ediliyor.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Otomobil fiyatları sil baştan
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu kansere yakalandı
- Yurttaş isyan etti, Erdoğan duymazdan geldi!
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Erdoğan ile damadı karşı karşıya getirecek çıkış
- Yargıtay'dan emsal 'asgari ücret' kararı
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- İstanbul ve İzmir için büyük risk
- ‘Yapması gereken susmak’
- Memet Ali Alabora’nın, Erkan Baş paylaşımı gündem oldu