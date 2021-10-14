Nijerya'dan Türkiye kararı

14 Ekim 2021 Perşembe, 20:27

Nijerya, ''pandemi durumunun dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesinden sonra'' aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkeleri ''yasaklı ülkeler'' listesinden çıkardı.

Covid-19 ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Yönlendirme Komitesi (PSC) Başkanı Boss Mustafa, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye'den gelen Nijerya'lı olmayan yolcuları ülkeye almama uygulamasının kaldırıldığını belirtti.

3 ÜLKE HAKKINDA KARAR

Mustafa, ''PSC, bu ülkelerdeki gelişmeleri gözden geçirdikten sonra, Güney Afrika, Türkiye ve Brezilya'yı yasaklı listeden çıkarmaya karar verdi" dedi.

Nijerya hükümeti, 2 Mayıs 2021'de Nijerya'ya varış tarihinden itibaren 14 gün içinde Brezilya, Hindistan veya Türkiye'de bulunan Nijeryalı olmayan yolculara geçici olarak yasaklandığını duyurmuştu.