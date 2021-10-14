Nijerya'dan Türkiye kararı
Nijerya Cumhurbaşkanlığı Yönlendirme Komitesi Başkanı Boss Mustafa, ''PSC, bu ülkelerdeki gelişmeleri gözden geçirdikten sonra, Güney Afrika, Türkiye ve Brezilya'yı yasaklı listeden çıkarmaya karar verdi" dedi.
Nijerya, ''pandemi durumunun dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesinden sonra'' aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkeleri ''yasaklı ülkeler'' listesinden çıkardı.
Covid-19 ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Yönlendirme Komitesi (PSC) Başkanı Boss Mustafa, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye'den gelen Nijerya'lı olmayan yolcuları ülkeye almama uygulamasının kaldırıldığını belirtti.
3 ÜLKE HAKKINDA KARAR
Mustafa, ''PSC, bu ülkelerdeki gelişmeleri gözden geçirdikten sonra, Güney Afrika, Türkiye ve Brezilya'yı yasaklı listeden çıkarmaya karar verdi" dedi.
Nijerya hükümeti, 2 Mayıs 2021'de Nijerya'ya varış tarihinden itibaren 14 gün içinde Brezilya, Hindistan veya Türkiye'de bulunan Nijeryalı olmayan yolculara geçici olarak yasaklandığını duyurmuştu.
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