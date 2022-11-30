Nijerya'dan Rusya-Ukrayna savaşı uyarısı: Kullanılan silahlar Afrika'ya sızıyor
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan silahların Afrika'ya sızmaya başladığını söyledi.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda düzenlenen "16'ncı Çad Gölü Havzası Komisyonu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde konuştu.
Muhammed Buhari, yasa dışı küçük ve hafif silahların hızla yayılmasındaki artışın, bölge ülkelerinin sınır güvenliğinin yeniden canlandırılmasını gerektirdiğini belirtti.
Afrika ülkelerinin özellikle Çad Gölü Havzası'nın Rusya-Ukrayna savaşından doğrudan etkilendiğinin altını çizen Buhari, "Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan silahları Afrika'ya sızıyor" dedi.
Buhari, bu yasa dışı silahların kıtaya yayılmasının, bölgedeki toplu barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Batı Afrika'nın Sahel bölgesindeki şiddet olaylarının, Çad Gölü Havzası'ndaki Boko Haram terörünü şiddetlendirdiğine işaret eden Buhari, bölgedeki Boko Haram ve diğer aşırılık yanlısı grupların gücünü kırmak için çok şey yapılmasına rağmen, terörist tehditlerin hala devam ettiğini kaydetti.
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