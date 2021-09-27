Nijerya'da bir köye düzenlenen saldırıda 34 kişi öldü
Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda açılan ateş sonucu en az 34 sivilin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerin bir köye düzenlediği silahlı saldırıda 34 sivilin öldürüldüğü bildirildi. Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Kaduna eyaletinin Kaura bölgesinde bir köye silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi.
EVLER ATEŞE VERİLDİ
Baskında sivillerin üzerine açılan ateş sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda birçok ev de ateşe verildi. Saldırısı sonra açıklama yapan Kaduna Eyaleti Valisi Nasir El-Rufai, saldırıyı kınadı ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto eyaletinde güvenlik güçlerinin ortak kullandığı üsse düzenlenen saldırıda 17 asker ve polis hayatını kaybetmişti.
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