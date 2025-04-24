Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:14

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı. Peki, Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel kimdir? Avukat Serkan Günel neden gözaltına alındı?

SERKAN GÜNEL KİMDİR?

İstanbul doğumlu ve Haydarpaşa Anadolu Lisesi mezunu olan Av. Serkan GÜNEL, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 2004 yılında ÖSYM bursu ile ilk sıradan girmiş ve 2008 yılında başarıyla mezun olmuştur. Mezuniyeti ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları Hukuk ve Bilişim Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır. Mesleğe başladığı ilk yıllardan itibaren Türkiye’nin gündeminde yer alan Ağır Ceza davalarında mesleğini icra ederek tecrübe edinen Av. Serkan GÜNEL aynı zamanda çeşitli hukuki konularda basında görüşüne başvurulan isimlerden olmuştur. İngilizce yabancı dili olan Av. Serkan GÜNEL yoğun dava tecrübesi ve dinamizmi ile hukuki uyuşmazlıkları dikkat, ciddiyet ve özenle ele alıp çözüme ulaştırmak adına başta Ağır Ceza Davaları olmak üzere çeşitli hukuk dallarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

SERKAN GÜNEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, Kazım Yiğit Akalın ve gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.