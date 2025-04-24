Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:21

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda tutuklanan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile avukat Kazım Yiğit Akalın gözaltına alındı. Peki, Murat Ongun'un avukatı Kazım Yiğit Akalın kimdir? Avukat Kazım Yiğit Akalın neden gözaltına alındı?

KAZIM YİĞİT AKALIN KİMDİR?

Kazım Yiğit Akalın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2006 yılında İstanbul Barosu’na kabul edilmiştir.

Akalın’ın hukuk pratiği oldukça çeşitlidir. Ceza hukuku alanında müvekkillerine çok çeşitli düzenleyici meseleler ve ceza soruşturmaları konusunda danışmanlık sağlamaktadır. Geniş deneyimi sayesinde, kurumsal suçlar, rekabet uyuşmazlıkları, ortaklar arası anlaşmazlıklar, uluslararası boyutlara sahip organize suçlar, dolandırıcılık ve sahtecilik, beyaz yaka suçları, hakaret suçları, vergi kaçakçılığı ve çevre suçları da dahil olmak üzere çeşitli ceza hukuku meselelerinde müvekkillerine kapsamlı danışmanlık hizmeti sunar.

Kazım Yiğit Akalın, Türk Ceza Hukuku Derneği’nde Başkan Yardımcısı olarak da görev yapmış, bu sayede ceza hukuku ilkelerinin hukukçular arasında geliştirilmesine ve netleşmesine katkı sağlamıştır. İnfaz hukuku, ceza muhakemesi hukuku, örgütlü suçlar ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin konularda Türk ceza hukuku dergilerinde ve ulusal gazetelerde birçok yayını bulunmaktadır.

KAZIM YİĞİT AKALIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, Kazım Yiğit Akalın ve gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.