Nobel 2023 Tıp ödülü sahiplerini buldu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:05

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:07

Nobel 2023 Tıp ödülünü, Macar bilim insanı Katalin Kariko'nun ve ABD'li bilim insanı Drew Weissman'ın kazandığı açıklandı.

Ödül veren kurumdan yapılan açıklamada, "Fizyoloji veya Tıp alanında 2023 Nobel Ödülü, COVID-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan keşifleri nedeniyle Katalin Karikó ve Drew Weissman'a verildi" denildi.

BioNTech'te kıdemli başkan yardımcısı olan Karikó, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdikleri COVID-19 aşısının temel aldığı mRNA teknolojisini geliştirmesi ile tanın

İsveç'in Karolinska Enstitüsü tıp üniversitesinin Nobel Meclisi tarafından seçilen bilim insanları, 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 27 milyon TL) para ödülünün de sahibi oldu.

Macar biyokimyager ve bilim insanı Katalin Kariko, BioNTech'te kıdemli başkan yardımcısı olarak çalışıyor. ABD'li immünolog (bağışıklık sistemi uzmanı) ve bilim insanı Drew Weissman, Pennsylvania Üniversitesi Parelman Tıp Fakültesinde profesör olarak ders veriyor.