Norveç asker sayısını artırıyor: 'Yeterli sayıda insanımız olmalı'

Norveç hükümeti, silahaltındaki asker sayısını artıracağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:59
Norveç asker sayısını artırıyor: 'Yeterli sayıda insanımız olmalı'
Abone Ol google-news

 Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, yaptığı açıklamada, profesyonel ordu uzmanlığı bulunan daha fazla kişiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bakan Gram, "Doğru zamanda doğru becerilere sahip yeterli sayıda insanımız olmalı" ifadesini kullandı.

Askeri hizmete giriş seviyesinin her yıl aşamalı artacağını bildiren Gram, başkent Oslo'nun kuzeyinde yer alan Terningmoen kentindeki ordu tesisine de yüzlerce milyon dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.

Norveç haber ajansı NTB, halen 9 bin olan silahaltındaki asker sayısının, 2036 yılında 13 bin 500'e çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Ülkede askerlik hizmeti zorunlu olmasına rağmen askerler, çevrim içi değerlendirmenin ardından fiziksel testler yapılarak silahaltına alınıyor.

Danimarka da martta, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil edip hizmet süresini 4 aydan 11 aya çıkararak, silahaltındaki gençlerin sayısını artırmak istediklerini bildirmişti.


Norveç haberleri Asker haberleri

İlgili Haberler

Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı

Norveç Kralı Harald, Malezya’da hastaneye kaldırıldı
Norveç'te taksilerde elektrikli oranı yüzde 88'e çıktı: Almanya 2025 yılını işaret etti

Norveç'te taksilerde elektrikli oranı yüzde 88'e çıktı: Almanya 2025 yılını işaret etti
Norveçli bakandan intihal itirafı: Ülkeyi şoke etti

Norveçli bakandan intihal itirafı: Ülkeyi şoke etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'

Arap basını seçim sonuçlarını nasıl gördü? 'Tarihi hezimet...'
Son Dakika haberi… DİSK’ten tarihi karar: 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız!

Son Dakika haberi… DİSK’ten tarihi karar: 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız!
‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’

‘Seçimi kaybedeceğini anlayınca yakınlarını müdür yapmak istedi’
Günlük burç yorumları: 3 Nisan 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 3 Nisan 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu
AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu

AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu
Bakan Fidan,NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Bakan Fidan,NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak
Siyaset bilimciler AKP’nin oy düşüşünü yorumladı, Ankara ve İstanbul’un başarısını örnek gösterdi: İktidar böyle eridi

Siyaset bilimciler AKP’nin oy düşüşünü yorumladı, Ankara ve İstanbul’un başarısını örnek gösterdi: İktidar böyle eridi
Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında 0.33 artışla yükseldi

Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında 0.33 artışla yükseldi