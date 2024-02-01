Norveç'te taksilerde elektrikli oranı yüzde 88'e çıktı: Almanya 2025 yılını işaret etti

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:06

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:06

Norveç Kamu Yolları İdaresi'nde açıklanan bilgiye göre ülkede 2023 yılında satın alınan her on yeni taksiden dokuzu elektrikliydi. Bergen ve Stavanger'de, 2023'teki tüm yeni taksiler elektrikli otomobillerdi. Trondheim'da elektrikli olan yeni taksilerin oranı yüzde 97 iken, başkent Oslo'da bu oran yüzde 90'dı.

Bu arada Hamburg, e-taksi atağı başlatan ilk Alman şehri oldu. Hamburg'da 2025 yılından itibaren sadece elektrikle çalışan taksilere ruhsat verilecek.

Bu alandaki yüksek Norveç tescil sayısının arka planında, birçok bölge idaresinin tüm taksi lisanslarının elektrikli olması için son tarihler belirlemiş olması yatıyor. İstisnalar da olmakla birlikte, gereklilikler esas olarak otomobil taksileri için geçerlidir. Ancak, bazı taksi temsilcileri hâlâ yeterli şarj tesislerinin mevcudiyeti konusunda endişe duymaktadır.

Özel ve ticari tesciller birlikte ele alındığında, 2023 yılında Norveç'te toplam 104 bin 590 yeni elektrikli otomobil tescil edildi. Geçtiğimiz on iki ay boyunca, tamamen elektrikli otomobiller tüm yeni otomobil kayıtlarının yüzde 82,4'ünü oluşturdu.

Açık ara en başarılı model, tüm yıl boyunca 23 bin 85 yeni kayıtla Tesla Model Y oldu. İkinci sırada 6 bin 614 adetle VW ID.4, üçüncü sırada ise 5 bin 740 adetle Skoda Enyaq yer aldı.