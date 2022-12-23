Nostradamus'un yeni kehanetleri: 2023'de dünyayı neler bekliyor?

23 Aralık 2022 Cuma, 16:45

Nostradamus adıyla bilinen Fransız kahin Michel de Nostradame'nin, Temmuz 1566'da ölmeden önce bir dizi öngörüde bulunduğu ve dünyayı şekillendiren önemli olayları önceden gördüğü iddia ediliyor.

Fransız kahin Nostradamus'un 2023 yılı kehanet listesinde "Mars görevi felaketinden yamyamların yeryüzünde dolaşmasına" kadar yedi kehanet yer alıyor.

Nostradamus'a göre 2023'te bizi neler bekliyor:

"MARS GÖREVİ FELAKETİ"

Nostradamus, Mars'ta gerçekleştirilen keşifte önümüzdeki yıl bir gerileme yaşanabileceğini öngörüyor.

Space X ve Tesla CEO'su Elon Musk, insanların 2029 yılına kadar Mars'a inebileceğini söylemişti. Ancak Nostradamus, 2023 yılında bu planın sekteye uğrayabileceği kehanetinde bulundu.

Nostradamus, "Mars'ın ışıklarının söneceği göksel yangın" olacağını öne sürdü.

"YERYÜZÜNDE YÜRÜYEN YAMYAMLAR"

Nostradamus, gıda fiyatlarının arttığı bir dönemde dünya için kasvetli bir öngörüde bulunuyor.

Fransız kahin, insanların hayatta kalabilmek için yamyamlığa başvurmak da dahil olmak üzere çaresiz önlemler almaya başlayacağını iddia ediyor.

Nostradamus, "Başrahipler, keşişler, öğrenecek acemiler yok; bal, mumdan çok daha pahalıya mal olacak. Buğday fiyatı o kadar yükselecek ki, insan kendi cinsini yiyecek" kehanetinde bulunuyor.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI"

Büyük bir savaşa işaret eden Nostradamus, "Yedi ay Büyük Savaş, kötülük yapan insanlar öldü. Rouen, Evreux Kral'ın eline geçmeyecek" kehanetinde bulunuyor.

"YENİ PAPA"

Nostradamus'un önümüzdeki yıl için yaptığı tahminler arasında Papa Francis'in yerine geçecek yeni bir Papa da yer alıyor.

Papa Francis'in "son gerçek Papa" olacağını ve onun yerini alacak Papa'nın bir "skandal" yaratacağını iddia eden Nostradamus, "Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmünde, birçok sıkıntının ortasında sürüsünü besleyecek olan Romalı Peter olacak, ardından yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç Yargıç insanları yargılayacak" kehanetinde bulundu.

"GÖKSEL ATEŞ"

Nostradamus'un, "Kraliyet binasında göksel bir yangın" öngörüsünde bulunduğu bu kehaneti, medeniyetin küllerinden "yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkacağı" şeklinde yorumlanıyor.

"KÜRESEL ISINMA"

Nostradamus, sıcaklıkların daha da artacağı ve deniz seviyelerinin beklenmedik seviyelere yükseleceğini öngörerek, "Güneş gibi, baş da parlayan denizi yakacak: Karadeniz'in canlı balıkları kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç kaldığında, yerel halk onları kesmek için uğraşacak" kehanetinde bulunuyor.

"YENİ DÜNYA DÜZENİ"

Nostradamus, "iki büyük gücün bir araya gelerek yeni bir ittifak kuracağından" bahsediyor.

Nostradamus'un kehanetlerinin yüzde 70'inden fazlasının gerçekleştiği iddia ediliyor...