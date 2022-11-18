Yaşayan Nostradamus 2022 Dünya Kupası finali için tahminini açıkladı

Brezilya'da yaşayan Athos Salome isimli 'kahin' 2022 Katar Dünya Kupası için tahminini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 17:32
Yaşayan Nostradamus 2022 Dünya Kupası finali için tahminini açıkladı
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Kraliçe'nin ölümünü ve Covid-19'u öngören 'Yaşayan Nostradamus' 2022 Katar Dünya Kupası'na dair tahminini açıkladı.

Daily Star'ın haberine göre, yaşayan Nostradamus lakaplı Salome, finale çıkma şansı olan beş takımın ismini verdi. 

Arjantin, Brezilya, Belçika, Fransa ve İngiltere'nin finale kalma şansının yüksek olduğunu belirtirken tango ülkesi ile orta Avrupa ülkesinin finalde yer alacağını söyledi. 

Salome, 18 Aralık'ta oynanacak finalin Arjantin ve Fransa arasında oynanacağını ifade etti.  


2022 Katar Dünya Kupası Arjantin fransa

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