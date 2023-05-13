Abidevi oyun Notre Dame De Paris Müzikali İstanbul'da

Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:39

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:54

24 yıl önce Palais des Congres Paris'te başlayan 'Notre Dame de Paris' müzikali, Guinness Rekorlar kitabına 'ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal' olarak girdi ve halen ilk günkü heyecanıyla seyirci çekmeyi sürdürüyor. Müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathédrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar yer aldı.

24 ÜLKEDE 5000'DEN FAZLA SAHNELENDİ

24 ülkede 5000'den fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan müzikalde Quasimodo rolüne 2011'den bu yana üç farklı dilde hayat veren İtalyan oyuncu Angelo Del Vecchio'yu hayat veriyor. Esmeralda rolünde ise, Avrupa'da çok sayıda ses yarışmasında ödül alan Arnavut şarkıcı Elhaida Dani sahnede yer alıyor.

Müzikalin en çok katmanlı karakterlerinden biri olan Frollo'yu, daha önce Les Misérables müzikalinin ana kadrosundaki rolüyle adından söz ettiren Robert Marien ve SOLAL dönüşümlü olarak canlandırıyor. Frollo'nun dostu, sokakların şairi ve Esmeralda'nın evlenmek zorunda kaldığı Gringoire'ye ise Gian Marco Schiaretti hayat veriyor.

"BU BİR TRAJEDİ ASLINDA AMA SEYİRCİ SALONDAN YÜZÜNDE KOCAMAN BİR GÜLÜMSEMEYLE AYRILIYOR"

Müzikal öncesi kuliste röportaj veren Notre Dame De Paris müzikalinin başkahramanı Quasimodo rolüne hayat veren Angelo Del Vecchio, "Notre Dame de Paris müzikali hayatımın aşkı diyebilirim, kariyerimin dönüm noktası oldu benim için. Gençlik yıllarımdan beri hayalim olan bir müzikaldi. Şarkıları ilk dinlediğimde daha 13 yaşındaydım. O günden beri bu eserin bir parçası olabilmek en büyük hedefimdi. 11 yıldır rol aldığım bu müzikal hayatımın bir parçası haline geldi." dedi.

Quasimodo rolüne nasıl hazırlandığından bahseden Angelo Del Vecchio, "Aslında bu tam anlamda bir bedensel süreç. Yoğun spor, fiziksel çalışma gerektiriyor buna masaj da dahil. Takdir edersiniz ki özellikle Quasimodo rolü için ciddi bir hazırlık lazım, makyajımın ve saçımın yapımı 1 saat sürüyor, daha sonra sahne öncesi sesimi ısıtmam gerekiyor. Bu her gün tekrarladığımız önemli bir rutin" diye konuştu.

Vecchio, "Şovun genel mesajı ama özellikle benim rolümün ana mesajı koşulsuz aşk. Bu bir trajedi bir dram aslında ama seyirci salondan yüzünde kocaman bir gülümsemeyle ayrılıyor. Bu iyi bir drama aslında seyirciyi mutlu eden bir drama. Türk seyircisi ile buluşmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Angelo Del Vecchio, "Ben İtalya'nın güneyinde dünyaya geldim, ben de Türkler gibi Akdenizliyim o nedenle 2 ülke kültürü arasında çok büyük benzerlikler var, aynı köklere sahibiz. O nedenle kendimi sahnede çok rahat hissediyorum. Daha önce de belirttiğim gibi kendi ülkem ile sizin ülkeniz arasında benzerlikler çok, bunu çok seviyorum. Kalabalık sokaklarda kaybolmayı, denize açılan caddelerinize bayılıyorum. Hem ülkemden çok uzakta hem de kendimi evimde hissediyorum, gerçekten çok ilginç." ifadelerini kullandı.

"ESMERALDA ÖZGÜRLÜĞÜ VE KENDİNİ ARAYAN BİR KADIN"

Müzikalin baş kahramanlarından çingene kızı Esmaralda'yı canlandıran Elhaida Dani, kendini çok şanslı hissettiğini belirterek, "Seçmeler çok zor geçti, bu olağanüstü müzikalin parçası olmak isteyen birçok yetenekli sanatçı ve şarkıcı vardı, seçilen kişi ben olduğum için ne kadar şanslı olduğumu biliyorum. Bu nedenle her gün çok sıkı çalışarak işimi gururla yapıyorum. Gösterinin olduğu günlerde rutin olarak sabah kalkıp spora gidiyorum böylece vücudum ısınıyor, yediklerime dikkat ediyorum, sesimi etkilemeyecek yiyecekler seçmeye çalışıyorum, biraz dinleniyorum. Vakit kalırsa yeni bir şehirde isek şehri bir turist gibi gezmeyi seviyorum. Şovdan önce sesimi ve vücudumu tekrar ısıtarak son hazırlıklarımı tamamlıyor ve sahneye çıkıyorum." dedi.