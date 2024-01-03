Nükleer santralde alarm verildi: Su seviyesi yükseldi!

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunan bir nükleer enerji santralindeki su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükseldiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:31
Nükleer santralde alarm verildi: Su seviyesi yükseldi!
Abone Ol google-news

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Hokuriku Elektrik Şirketi, depremin ardından nükleer enerji santralindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol etmeye başladı.

İncelemelerde, santraldeki su seviyesinin normalin 3 metre üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca, santrale dışarıdan enerji sağlayan dönüştürücülerin borularının da hasar gördüğü ve bu durumun petrol sızıntısına yol açtığı kaydedildi.

Hasarın onarılması için çalışmalar sürüyor.


japonya

İlgili Haberler

Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?

Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 60'ı aştı

Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 60'ı aştı
Japonya ordusu, deprem bölgesine gönderildi

Japonya ordusu, deprem bölgesine gönderildi

En Çok Okunan Haberler