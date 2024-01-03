Nükleer santralde alarm verildi: Su seviyesi yükseldi!
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunan bir nükleer enerji santralindeki su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükseldiği bildirildi.
Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Hokuriku Elektrik Şirketi, depremin ardından nükleer enerji santralindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol etmeye başladı.
İncelemelerde, santraldeki su seviyesinin normalin 3 metre üzerine çıktığı görüldü.
Ayrıca, santrale dışarıdan enerji sağlayan dönüştürücülerin borularının da hasar gördüğü ve bu durumun petrol sızıntısına yol açtığı kaydedildi.
Hasarın onarılması için çalışmalar sürüyor.
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