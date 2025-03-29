'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' dış basında nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 29.03.2025 - 16:17

Güncelleme: 29.03.2025 - 17:00

CHP'nin, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek ve "erken seçim" çağrısında bulunmak için bugün Maltepe’de gerçekleştirdiği miting dış basında geniş yankı uyandırdı.

Uluslararası ajanslar, mitingi Türkiye’nin son on yıldaki en büyük protestolarından biri olarak niteledi.

(AJANS) REUTERS: TÜRKİYE'NİN UZUN BİR SÜREDİR GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK GÖSTERİ

Reuters, mitingi, "İstanbul'da büyük kalabalıklar belediye başkanının hapse atılması üzerine toplandı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılmasını protesto etmek için Cumartesi günü İstanbul'da toplanan on binlerce kişi, Türkiye'nin on yıldan uzun bir süredir gördüğü en büyük gösterileri sürdürdü" denildi.

(FRANSA) FRANCE 24: YÜZ BİNLERCE KİŞİ KATILDI

France 24, mitinge dair "İstanbul'daki kitlesel muhalefet protestosuna yüz binlerce kişi katıldı" başlığını kullandı.

Haberde, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen kitlesel miting Cumartesi günü İstanbul'da başladı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta tutuklanmasından bu yana öğrenci grupları daha küçük çaplı protestolarla ivmeyi korurken, bu Salı gününden bu yana gerçekleşen ilk büyük gösteri oldu" ifadeleri yer aldı.

(İNGİLTERE) ASHARQ AL-AWSAT: ON BİNLERCE KİŞİ MALTEPE'YE AKIN ETTİ

Asharq Al-Awsat, mitinge ilişkin, "İstanbul'da Belediye Başkanının tutuklanması nedeniyle büyük kalabalıklar toplandı" başlığını kullandı.

Haberde, "Türk bayrakları ve pankartlar taşıyan on binlerce kişi, Cumartesi günü CHP tarafından düzenlenen "İmamoğlu'na Özgürlük" mitingi için İstanbul'un Anadolu yakasındaki Maltepe'de deniz kıyısındaki miting alanına akın etti" ifadeleri kullanıldı.

(BAE) AL ARABİYA: BÜYÜK KALABALIKLAR TOPLANDI

Al Arabiya, "İstanbul'daki protesto gösterisine yüz binlerce kişi katıldı" başlığına yer verdi.

Haberde, "Bulutsuz mavi bir gökyüzünün altında, Türkiye'nin en büyük şehrinin Anadolu yakasındaki Maltepe'de, Pazar günü başlayacak olan ve Ramazan ayının sonuna işaret eden Ramazan Bayramı arifesinde büyük kalabalıklar toplandı" denildi.

(AJANS) AFP: DEMOKRASİNİN SAVUNULMASI ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

AFP, "Protestocular İstanbul'daki kitlesel muhalefet mitingine akın etti" başlığıyla mitinge dikkat çekti.

AFP'nin haberinde, "Cumartesi günü İstanbul'da toplanan yüz binlerce hükümet karşıtı gösterici, Türkiye'de son on yılın en büyük sokak olaylarına yol açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından demokrasinin savunulması çağrısında bulundu" ifadeleri yer aldı.

(ALMANYA) TAGESSCHAU: YÜZ BİNLER İMAMOĞLU İLE DAYANIŞMA GÖSTERİYOR

Tagesschau, "Yüz binler İmamoğlu ile dayanışma gösteriyor" başlığıyla haber yaptı.

Haberde, "Türk muhalefet partisi CHP'nin İstanbul'daki protesto çağrısına yüz binlerce kişi yanıt verdi. Bunların arasında Tutuklu muhalefet lideri İmamoğlu'nun eşi. CHP bundan sonra haftada birkaç kez protesto gösterileri düzenlemeyi planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

(İTALYA) LA REPUBBLİCA: GÖSTERİDE BÜYÜK KALABALIK

La Repubblica, mitinge dair "İstanbul'da Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı gösteride büyük kalabalık" başlığını kullandı.

Haberde, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bugün İstanbul'da düzenlemek istediği kitlesel gösteriye kitlesel katılım, partinin önde gelen isimlerinden Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte ülkede son on yılın en büyük sokak gösterilerinin 10 gün boyunca devam etmesine neden oldu" denildi.

(FRANSA) RFI: BASKILARA RAĞMEN TUTUKLAMAYI KINADILAR

RFI, haberinde, "Muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da büyük kalabalıklar toplandı" başlığı attı.

Haberde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhalefet partisi CHP'nin çağrısıyla Cumartesi günü İstanbul'da bir araya gelen her yaştan on binlerce kişi, protestoculara yönelik baskılara rağmen belediye başkanının tutuklanmasını kınadı" ifadeleri yer aldı.