Cumhuriyetimizin 100.Yılı
0
Saat
:
0
Dakika
:
0
Saniye

NYT, Hamas'ı yazdı: 4 aylık yakıt ve su stoku var

New York Times, Hamas'ın 3-4 ay sürecek bir savaşa yetecek yakıt ve su stokunun olduğunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 14:25
NYT, Hamas'ı yazdı: 4 aylık yakıt ve su stoku var
Abone Ol google-news

New York Times, Arap ve Batılı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Hamas’ın askeri kanadının çatışmalarda 3-4 ay yetebilecek yakıt, yiyecek ve ilaç stokladığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, haberde, kaynaklardan birinin "Hamas'ın taşıt ve füzeler için yüzbinlerce galon yakıtı, mühimmat, patlayıcı ve daha fazlasını üretecek malzeme depoları, yiyecek, su ve ilaç stokları var" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Habere göre diğer bir kaynak, Hamas güçlerinin yıllar boyunca onlarca kilometrelik yeraltı tünellerini inşa ederek burada uzun sürecek bir savaş için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi biriktirdiklerini belirterek "Hamas'ın hiçbir ikmal olmadan 3-4 ay boyunca savaşmaya devam edebileceği yeterli stoku var" denildi.

Hamas’ın ayrıca, yer altı sığınaklarında kendi silahlarını üretmeyi ve bunları İsrail'in gelişmiş gözetleme sistemlerinden korumayı öğrendiğine de vurgu yapıldı.


Hamas israil

İlgili Haberler

Hamas'tan İsrail ordusunun 'hastane' iddiasına yanıt

Hamas'tan İsrail ordusunun 'hastane' iddiasına yanıt
Rusya'da üçlü zirve: Hamas heyeti Moskova'da

Rusya'da üçlü zirve: Hamas heyeti Moskova'da
Hamas'tan ateşkes çağrısı: Serbest bırakmayacağız

Hamas'tan ateşkes çağrısı: Serbest bırakmayacağız

En Çok Okunan Haberler