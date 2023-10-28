NYT, Hamas'ı yazdı: 4 aylık yakıt ve su stoku var

Yayınlanma: 28.10.2023 - 14:25

Güncelleme: 28.10.2023 - 14:25

New York Times, Arap ve Batılı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Hamas’ın askeri kanadının çatışmalarda 3-4 ay yetebilecek yakıt, yiyecek ve ilaç stokladığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre, haberde, kaynaklardan birinin "Hamas'ın taşıt ve füzeler için yüzbinlerce galon yakıtı, mühimmat, patlayıcı ve daha fazlasını üretecek malzeme depoları, yiyecek, su ve ilaç stokları var" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Habere göre diğer bir kaynak, Hamas güçlerinin yıllar boyunca onlarca kilometrelik yeraltı tünellerini inşa ederek burada uzun sürecek bir savaş için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi biriktirdiklerini belirterek "Hamas'ın hiçbir ikmal olmadan 3-4 ay boyunca savaşmaya devam edebileceği yeterli stoku var" denildi.

Hamas’ın ayrıca, yer altı sığınaklarında kendi silahlarını üretmeyi ve bunları İsrail'in gelişmiş gözetleme sistemlerinden korumayı öğrendiğine de vurgu yapıldı.