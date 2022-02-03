NYT, IŞİD liderinin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarını yazdı

03 Şubat 2022 Perşembe, 20:04

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kureyşi'nin ABD Özel Harekat komandoları tarafından, Suriye'nin kuzeybatısındaki şafak öncesi saldırısında düzenlediği baskın sırasında öldüğünü duyurdu.

New York Times gazetesi (NYT) da operasyonun ayrıntılarını yazdı. Buna göre, kurtarma ekipleri, baskın sırasında öldürülen en az 13 kişi arasında kadın ve çocukların da olduğunu bildirdi.

ABD hükümetine bağlı üst düzey bir yetkili ise, el Kureyşi'nin operasyonun başında kendisini, içlerinde kadın ve çocukların da olduğu aile üyelerini bir 'intihar bombası' ile öldürdüğü bilgisini verdi.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Görgü tanıklarına, sosyal medya raporlarına ve İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Amerikan helikopterleri ve askerleri gece yarısı, İdlip’te Türkiye sınırına yakın bir kasaba olan Atmeh'teki bir evin etrafı sardı.

Komşular, evdeki herkesin teslim olması için hoparlörle Arapça uyarılarda bulunmasından kısa bir süre sonra gergin bir soğukluğun başladığını söyledi.

Sonrasında binada bir patlama yaşandı. Akabinde, evdekilerden bazılarının kaybolduğu görüldü ancak hemen ardından ağır makineli silah ve füze saldırıları ile büyük bir çatışma başladı.