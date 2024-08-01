O ülkeyi şiddetli sel vurdu: Ölü sayısı 1000'den fazla olarak açıklandı!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 14:07

Güncelleme: 01.08.2024 - 14:07

Yohnap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Kuzey Kore'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Sinuiju kentinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle ölen veya kaybolanların sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini açıkladı.

KUZEY'E YARDIM TEKLİF EDİLDİ

Güney Kore Kızılhaç Derneği, Kuzey Koreli sel mağdurlarına insani yardım göndermeyi teklif ettiklerini duyurdu.

Dernek, yapılacak yardımın detaylarını görüşmek için Kuzey Koreli mevkidaşlarından yanıt beklediklerini açıklarken Kuzey Kore tarafından yardım teklifine ilişkin cevap gelmediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti.