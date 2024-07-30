Enfes salatalık kimchi tarifi... Kore usulü salatalık salatası!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:09

Güncelleme: 30.07.2024 - 17:09

Akla gelen ilk mutfaklardan biri olan Kore mutfağı, zengin ve lezzetli tarifleriyle dünyada büyük beğeni topluyor. Bu tariflerden biri de ferahlatıcı ve hafif bir lezzet sunan salatalık kimchi, yani Kore usulü salatalık salatası. Hem sağlıklı hem de yapımı kolay olan bu lezzet, özellikle yaz aylarında sofralarınıza ferahlık katacak. İşte, Kore mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan salatalık kimchi tarifi...

MALZEMELER

2 adet salatalık

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet taze soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı gochugaru (Kore kırmızı biberi, yoksa acı kırmızı biber tozu kullanılabilir)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi (veya elma sirkesi)

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

HAZIRLIK

Salatalıkları yıkayın ve ince dilimler halinde kesin.

Dilimlenmiş salatalıkları bir kaseye alın ve üzerlerine tuzu serpin. Karıştırın ve yaklaşık 10 dakika bekletin. Bu işlem salatalıkların suyunu salmasını sağlar ve salatanın daha çıtır olmasına yardımcı olur.

Sürenin sonunda salatalıkları bir süzgece alın ve fazla suyunu sıkın.

İnce doğranmış sarımsak, ince doğranmış taze soğan, gochugaru (veya acı kırmızı biber tozu), soya sosu, pirinç sirkesi, şeker, susam yağı ve kavrulmuş susamı bir kaseye alın.

Malzemeleri iyice karıştırarak bir sos elde edin.

Suyunu sıktığınız salatalıkları geniş bir kaseye alın.

Hazırladığınız sosu salatalıkların üzerine dökün ve iyice karıştırın.

Salatanın iyice karışması ve sosun salatalıklara iyice nüfuz etmesi için birkaç dakika bekletin.

Salatayı servis tabağına alın.

Üzerine isteğe bağlı olarak biraz daha kavrulmuş susam serpebilirsiniz.