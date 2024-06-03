Obezitenin kritik tehlikeleri ortaya çıktı: '50 yaş altı kişilerde hızla artıyor'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:16

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:16

Yapılan bir araştırmaya göre, 50 yaş altı kişilerde kanser vakaları diğer yaş gruplarına kıyasla daha hızlı artıyor.

Uzmanlar, genç yetişkinlerin sağlıksız yaşamının bu artışta rol oynadığı konusunda uyarıyor.

1995 ile 2019 yılları arasında 25 ila 49 yaş arasındaki kişilerde vakaların yüzde 24 oranında arttığı kaydedildi.

Cancer Research UK tarafından yapılan analiz, en yüksek risk altındaki 75 yaş üstü kişilerde bu oranın yüzde 10 arttığını ortaya koydu.

Prof. Charles Swanton, “Zaman içinde yaşam tarzında ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler ve artan obezite, erken başlangıçlı kanser vakalarındaki artışa katkıda bulunuyor olabilir” dedi.

Aynı zaman diliminde iki katına çıkarak yaklaşık yüzde 30'a ulaşan obezite, kanser riskleriyle ilişkilendirildi.

ABD'de yapılan bir araştırma şeker oranı yüksek ve lif oranı düşük gıdaları kötü bağırsak bakterileriyle ilişkilendirildi. Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki uzmanlar, bunun bağırsak kanseri riskini artıran iltihaplanmayı tetikleyebileceğini keşfetti.

Uzmanlar, kanserli 50 yaş altı kişilerin hücrelerinin, şişme hasarı nedeniyle potansiyel olarak olduklarından 15 yaş daha yaşlı göründüğünü söylediler.

Cancer Research, genç yetişkinlerde görülen hastalıkların 2040'lara kadar artmaya devam edeceğini savundu.

Prof. Swantonn, “Her on kanser vakasından yaklaşık dördü önlenebilir ve sigara içmemek, sağlıklı bir kiloda kalmak, güneşte güvende olmak ve alkolü azaltmak büyük bir fark yaratır” ifadelerini kullandı.