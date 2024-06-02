Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:32

Güncelleme: 02.06.2024 - 12:32

Vücudumuzda her gün oluşan serbest radikaller DNA'mıza zarar verebilir ve kanser riskini artırabilir. Antioksidanlar bakımından zengin olan meyve ve sebzeler, oksidatif stresle mücadele ederek kanser riskini azaltabilirken, kanserojen gıdaların tüketilmesi ise riski artırabilir. Peki, hangi besinler vücuda kanseri mıknatıs gibi çekiyor? İşte kansere davetiye çıkaran 10 besin...

KANSERE DAVETİYE ÇIKARAN 10 BESİN!

1. Rafine şeker:

Kanserojen gıdalar arasında önemli bir yere sahip olan rafine şeker, kan şekerinde ani artışın kansere yakalanma riskini artırdığına dair araştırmalarla ilişkilendirilmiştir. Bu, vücuttaki şeker seviyelerinin kontrolsüz bir şekilde yükselmesinin kanser gelişimini teşvik ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla, sağlıklı bir beslenme planı oluştururken, rafine şeker içeren gıdalardan uzak durmak önemlidir.

2. Kahvaltılık gevrekler:

Kahvaltı genellikle günün en önemli öğünü olarak kabul edilir, ancak kahvaltıda kahvaltılık gevreklerle başlamak vücudunuza zarar verebilir. Çünkü bu tür gıdalar genellikle yüksek oranda işlenmiş ve rafine şekerlerle yüklüdür. Yüksek şeker içeriği, kan şekerinde ani bir yükselmeye neden olabilir ve ardından hızlı bir düşüşe sebep olabilir, bu da enerji seviyelerinde dalgalanmalara ve açlık hissinin hızla geri gelmesine yol açabilir. Bunun yerine, kahvaltıda daha besleyici ve dengeli seçenekler tercih etmek daha iyidir. Örneğin, tam tahıllı ekmek veya müsli gibi lifli ve protein açısından zengin gıdalar, gününüzü daha iyi bir şekilde başlamanıza yardımcı olabilir.

3. İşlenmiş gıdalar:

Kanser riskini azaltmanın önemli bir yolu, işlenmiş gıdalardan kaçınmaktır. Araştırmalar, işlenmiş gıdaların tüketiminin artmasıyla kanser riski arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bilim insanları, işlenmiş gıda tüketiminin artmasıyla kanser riskinin de arttığını belirtmektedirler. Dolayısıyla, sağlıklı bir yaşam tarzı için işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir.

4. Gazlı içecekler:

Gazlı içeceklerin içeriğinin büyük bir kısmı yüksek fruktozlu mısır şurubundan gelmektedir. Bu şeker türü, hızlı bir şekilde metabolize edilir ve vücutta olumsuz etkilere yol açabilir. Dolayısıyla, gazlı içeceklerin beslenme düzeninin bir parçası olmaması önerilir. Aşırı miktarda tüketildiğinde obezite, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilirler. Bunun yerine, su ve doğal meyve suları gibi daha sağlıklı içecekler tercih edilmelidir.

5. Meyveli yoğurtlar:

Yoğurt sağlıklı bir yiyecek olarak kabul edilir, ancak bazı yoğurtlar tatlılara benzer şekilde yüksek miktarda şeker içerebilir. Özellikle meyve aromalı yoğurtlar genellikle ilave şeker ve katkı maddeleri ile doludur, bu da sağlık açısından zararlı olabilir. Fazla şeker tüketimi obezite, diyabet ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yoğurt satın alırken etiketleri dikkatlice okumak ve düşük şeker içeren veya doğal tatlandırıcılarla yapılmış olanları tercih etmek önemlidir. Ayrıca, yoğurdu doğal meyve veya bal gibi sağlıklı tatlandırıcılarla evde yapmak da sağlıklı bir alternatif olabilir.

6. Hazır ekmekler:

Hazır ekmekler, içerdikleri hidrojene yağlar ve sıklıkla potasyum bromat gibi katkı maddeleri nedeniyle ultra işlenmiş gıdalar kategorisine dahildirler. Potasyum bromat, unun işlenmesi sırasında kullanılan bir katkı maddesi olarak görev yapar. Ancak, potasyum bromatın kanserojen özellikleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, potasyum bromat içeren hazır ekmeklerin tüketiminden kaçınılması önerilmektedir.

7. Enerji barları:

Enerji barları sağlıklı gibi görünebilir ancak çoğunun içeriği şeker ve rafine karbonhidratlarla doludur. Bunlar genellikle hızlı bir enerji artışı sağlarlar ancak ardından hızlı bir şekilde kan şekerinin düşmesine neden olabilirler. Gerçek bir enerji kaynağı arıyorsanız, elma gibi doğal ve besleyici bir seçenek çok daha iyidir. Elma lif, vitamin ve antioksidanlarla doludur ve sağlıklı bir şekilde enerji sağlar. Ayrıca sindirimi yavaşlatarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla, enerji çubukları yerine bir elma tüketmek daha dengeli ve besleyici bir tercih olabilir.

8. Hazır smoothieler:

Marketlerden alınan smoothie'ler genellikle beklenenden daha fazla şeker içerebilir, bu nedenle sağlıklı bir seçenek gibi görünseler de aslında aşırı şeker içerebilirler ve sağlık açısından risk oluşturabilirler. Sağlıklı bir alternatif olarak, evde kendi smoothie'nizi hazırlamak çok daha iyidir. Bu şekilde, tamamen kontrol sizde olur ve istediğiniz malzemeleri kullanarak sağlıklı ve besleyici bir içecek elde edebilirsiniz. Örneğin, taze meyve, sebzeler, yeşil yapraklı sebzeler, yoğurt, süt veya süt alternatifleri gibi sağlıklı bileşenlerle kendi katkısız smoothie'nizi hazırlayabilirsiniz. Bu, daha düşük şeker içeriği ve daha yüksek besin değeri sağlayarak sağlıklı bir beslenme planının bir parçası olabilir.

9. Aromalı kahveler:

Farklı aromalı kahveler genellikle yüksek yağ ve şeker içeriğine sahip olabilir, bu nedenle sağlıklı bir seçenek olarak önerilmezler. Bu tür kahveler aşırı şeker ve yağ tüketimine katkıda bulunabilir ve obezite, diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabilirler. Ancak, sade veya şekersiz ve sütsüz kahve çeşitli sağlık yararlarına sahip olabilir. Sade kahve düşük kalorili bir içecek olarak kabul edilir ve kalori alımınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, kahvedeki antioksidanlar ve kafein gibi bileşenlerin sağlık yararları olduğu bilinmektedir, ancak bu yararlar kahvenin şekersiz ve sütsüz olarak tüketildiğinde daha belirgin olabilir. Dolayısıyla, kahvenizi sade veya en azından şekersiz ve sütsüz olarak tercih etmek, sağlıklı bir seçenek olabilir ve aşırı yağ ve şeker tüketiminden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

10. Hazır salata sosları:

Salata genellikle sağlıklı bir seçenek gibi görünse de, üzerine eklenen hazır soslar salatanın sağlık değerini azaltabilir. Bu soslar genellikle tatlandırıcılar ve işlenmiş bileşenler içerir, bu da sağlıksız bir seçim haline getirebilir. Ancak, evde hazırlanan salatalar sağlıklı malzemelerle yapılabilir. Taze sebzeler, yeşil yapraklılar, sağlıklı protein kaynakları ve hafif soslar kullanarak besleyici bir salata elde edilebilir. Bu şekilde, dengeli bir beslenme planını destekleyebilirsiniz.