Kanser tedavisinde 4 bin yıllık buluş: Bilim insanları olağanüstü ipuçları keşfetti

Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:40

Güncelleme: 31.05.2024 - 17:40

Teknolojinin ilerlemesiyle birçok keşif yapılırken, kanser tedavisinde de yeni çalışmalar bilim dünyasının en önemli çabalarından biri olarak dikkat çekiyor. Araştırmacılar, kanser tedavisinde 4 bin yıllık keşifle olağanüstü ipuçları buldu.

"TIP TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ BİR BAKIŞ SUNACAK"

Yapılan 4 bin yıllık keşif hakkında, İspanya'daki Santiago de Compostela Üniversitesi'nden paleopatolog Egard Camarós "Bu, tıp tarihi anlayışımızda olağanüstü yeni bir bakış açısı." dedi.

Camarós ve ekibi, Cambridge Üniversitesi Duckworth Koleksiyonu'ndaki iki insan kafatasını inceledi. İlk kafatasları MÖ 2687 ile 2345 yılları arasına tarihleniyor ve 30 ile 35 yaşları arasındaki bir erkeğe ait. 50 yaş üstü bir kadına ait ikinci kafatası ise MÖ 663 ile 343 yılları arasına tarihleniyor.

"GÖZLERİMİZE İNANAMADIK"

Araştırmacılar, erkek kafatasının bir tümöre sahip olduğunu belirtti ve kafatasına dağılmış yaklaşık 30 küçük yuvarlak lezyon gözlemledi. Birisi lezyonların etrafını keskin bir cisimle kesmişti.

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden araştırmacı Tatiana Tondini, "Mikroskop altında kesik izlerini ilk gözlemlediğimizde karşımızda ne olduğuna inanamadık" dedi.

Ekip, travmanın keskin bir silahla yakın mesafeden yaşanan şiddetli bir olaydan kaynaklandığını öne sürdü. Ancak eğer bu doğruysa, şiddete bağlı yaralanmaların çoğu erkeklerde görüldüğünden, geçmişte kadınlar hakkında bildiklerimizin çoğunu değiştiriyor.