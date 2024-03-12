Oda arkadaşları öldü: Cesedi hırsızlık için kullanıldı

80 yaşında ölen Douglas Layman'ın oda arkadaşları, Layman'ın cesedini banka hesabından para çekmek için kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:24
Oda arkadaşları öldü: Cesedi hırsızlık için kullanıldı
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ABD polisi, Ohio eyaletinde yakın zamanda ölen 80 yaşındaki Douglas Layman isimli adamın iki oda arkadaşının, bankadan para çekmek için cesedi ATM'ye götürmekle suçlandığı bildirildi.

Polis memuru Robert B. Stell yaptığı açıklamada, Loreen B. Feralo ve Karen Kasbohm adlı çiftin adamı odada ölü bulduğunu ve cesedini bir banka ATM'sine götürdüğünü söyledi.

Stell, daha sonra ismi açıklanmayan üçüncü bir kişinin yardımıyla, cesedi aracın ön koltuğuna oturtarak tanıdık bir banka şubesine giden çiftin, tanıdık bir banka personelinin yardımıyla "açıklanmayan bir miktar" çektilerini belirtti. 

Stell, açıklamasında, ikilinin para çektikten sonra cesedi Ashtabula İlçesi Tıp Merkezi'ne bırakıp hastane personeline bilgi vermeden hızla oradan ayrılmasıyla olayın ortaya çıktığını söyledi. 

Yetkililer, şüphelilerin mahkemeye çıkarıldığını doğruladı ancak ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. 


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