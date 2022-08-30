Oğlu yetersiz beslenmeden ölmüştü: Vegan anneye müebbet hapis
ABD'de 2019 yılında yetersiz beslenmeden yaşamını yitiren 18 aylık Ezra O'Leary'nin cinayetten hüküm giyen vegan annesi, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Florida eyaletinde yaşayan Shelia O’Leary, kendi gibi vegan beslenmesini istediği 18 aylık bebeğini yalnızca sebze ve meyvelerden oluşan kısıtlayıcı bir diyetle beslemiş; bebek, 2019 yılında hayatını kaybetmişti.
Bebeğin ölümü sonrası yargılanan O’Leary, birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış cinayet, çocuk istimarı ve iki çocuk ihmâli olmak üzere altı suçtan suçlu bulunmuştu.
CEZASI BELLİ OLDU
Mahkeme, Sheila'yı birinci derece cinayetten suçlu bulmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Global'de yer alan habere göre; kadının tutuklu yargılanan ve şu an hapiste olan eşi Ryan Patrick O'Leary'nin de aynı suçlamalarla hüküm giymesi bekleniyor. Savcılar, çiftin yürümeye başlayan çocuğa anne sütü, çiğ meyve ve sebze yedirdiğini söylediğini söyledi.
SADECE 8 KİLOYDU
Polis birimlerine göre 18 aylık erkek çocuk 8 kilogram ağırlığındaydı ve Eylül 2019'da hayatını kaybettiği sırada 7 aylık bir bebekle aynı kilodaydı. ABD yargısına göre O'Leary'nin 3 ve 5 yaşlarında yetersiz beslenen iki çocuğu daha bulunuyor.
Mahkeme kayıtlarına göre, Virginia'da daha önceki bir yetersiz beslenme davada bir çocuk biyolojik babasına iade edilmişti.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Bilet var koltuk yok
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Gülşen cezaevinden çıktı
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı