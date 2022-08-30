Oğlu yetersiz beslenmeden ölmüştü: Vegan anneye müebbet hapis

30 Ağustos 2022 Salı, 12:32

Florida eyaletinde yaşayan Shelia O’Leary, kendi gibi vegan beslenmesini istediği 18 aylık bebeğini yalnızca sebze ve meyvelerden oluşan kısıtlayıcı bir diyetle beslemiş; bebek, 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Bebeğin ölümü sonrası yargılanan O’Leary, birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış cinayet, çocuk istimarı ve iki çocuk ihmâli olmak üzere altı suçtan suçlu bulunmuştu.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme, Sheila'yı birinci derece cinayetten suçlu bulmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Global'de yer alan habere göre; kadının tutuklu yargılanan ve şu an hapiste olan eşi Ryan Patrick O'Leary'nin de aynı suçlamalarla hüküm giymesi bekleniyor. Savcılar, çiftin yürümeye başlayan çocuğa anne sütü, çiğ meyve ve sebze yedirdiğini söylediğini söyledi.

SADECE 8 KİLOYDU

Polis birimlerine göre 18 aylık erkek çocuk 8 kilogram ağırlığındaydı ve Eylül 2019'da hayatını kaybettiği sırada 7 aylık bir bebekle aynı kilodaydı. ABD yargısına göre O'Leary'nin 3 ve 5 yaşlarında yetersiz beslenen iki çocuğu daha bulunuyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, Virginia'da daha önceki bir yetersiz beslenme davada bir çocuk biyolojik babasına iade edilmişti.