Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 06.06.2024 - 18:25

Güncelleme: 06.06.2024 - 18:26

İdlib'in batısındaki Uyunara köyü yakınlarında okul gezisine çıkan öğrencileri taşıyan otobüs, Asi Nehri'ne düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazada ilk belirlemede göre çoğu çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda çocuk yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.