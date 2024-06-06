Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde öğrencileri taşıyan otobüsün Asi Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 18:25
Öğrencileri taşıyan otobüs nehre düştü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
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İdlib'in batısındaki Uyunara köyü yakınlarında okul gezisine çıkan öğrencileri taşıyan otobüs, Asi Nehri'ne düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kazada ilk belirlemede göre çoğu çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda çocuk yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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