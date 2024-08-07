Okula saldırıp öğretmenleri tehdit etmişti... Öğrenciler papazın kilisesini ateşe verdi!
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir ilkokula saldırıp, öğrenci ve öğretmenleri tehdit eden papazın kilisesi, öğrenciler tarafından ateşe verildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paseka Motsoeneng isimli papazın, Kathelong bölgesindeki Matsediso İlkokulu'nda velisi olduğu 2 öğrenciyle ilgili bir tartışmada öğrenci ve öğretmenlere pala ile saldırıp tehdit ettiği görüntüler kamuoyunda geniş tepkilere neden oldu.
Olaya öfkelenen kalabalık bir öğrenci grubu, papaz Motsoeneng'in Johannesburg'un Germiston bölgesinde yer alan kilisesini basarak ateşe verdi.
Çıkan yangında kilise tamamen kullanılamaz hale geldi.
PAPAZ GÖZALTINDA
Polisten yapılan yazılı açıklamada, Motsoeneng'in okula saldırırken yanında olan 3 kişi ile gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, kiliseyi kundaklayan öğrencilerden gözaltına alınan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Güney Afrika'da "Peygamber Mboro" lakabıyla tanınan ve yerel bir Hristiyan cemaatinin lideri olan Motsoeneng'in adı, daha önce cinsel taciz ve dolandırıcılık olaylarına karışmıştı.
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