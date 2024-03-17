Okulda çilek yedi: 8 yaşındaki çocuk öldü

Okuldaki etkinlikte çilek yiyen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 13:21
Okulda çilek yedi: 8 yaşındaki çocuk öldü
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ABD'nin Kentucky eyaletinde bir okul etkinliğinde çilek yiyen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun bilinen bir çilek alerjisi olmadığı halde, yediği çileklerden sonra alerjik reaksiyon göstermeye başladığı ve döküntüler geçirdiği belirtildi. Kimliği kamuoyuna açıklanmayan çocuk, ailesi tarafından acil servise kaldırıldı. Saatler sonra taburcu edilerek eve gönderilen çocuk, ertesi sabah ailesi tarafından uyandırılmaya çalışıldığında nefes almadığı fark edildi. 

Okuldaki aynı etkinlikte, çilek yedikten sonra çok sayıda kişinin yerel bir hastaneye gittiği de bildirildi. Polis departmanı, "Biz soruşturma yaparken, hastanedeki birkaç personel başka kişilerin de döküntüler ve bir tür alerjik reaksiyonla birlikte görülen diğer rahatsızlıklardan şikayetçi olarak hastaneye geldiklerini ve bir okul etkinliğinde çilek yediklerini söyledi" dedi. 

Kentucky Sağlık Departmanı, okul etkinliğinde satılan çilekleri araştırdığını duyurdu. Yetkililer, "şu anda Halk Sağlığı Bakanlığı, çilek örneklerini test için eyalet laboratuvarına götürüyor" dedi. 


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