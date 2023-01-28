Okulda sıkılan gizemli parfüm, öğrenci ve personelleri hastanelik etti

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 13:40

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 13:41

Rusya'nın Belousovo bölgesinde 17 öğrenci ve beş personel hastanelik oldu.

Okuldaki öğrenciler iki gün içinde iki kez "gizemli" bir kimyasal zehirlenme saldırısına maruz kaldı.

Olayın başlangıcının ilk olarak sınıfa bir şişe parfüm sıkan bir kız öğrenciye kadar uzandığı kaydedildi.

Rahatsızlanan öğrenci ve personeller, şiddetli göz ve kulak ağrısı şikayetlerinin ardından Vytegorsk Merkez Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgesel Soruşturma Komitesi, olaya ilişkin, "Sıvının bileşimini belirlemek için kimyasal inceleme de dahil olmak üzere bir dizi adli tıp çalışması başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Tıbbi yetkili Vladimir Soshnikov, "Koku hakkında hiçbir bilgi olmaması üzücü. Eğer hala parfümse, benzil asetat da çok miktarda kullanıldığında benzer semptomlara neden olabilir. Bu madde genellikle yasemin kokusu sentezlemek ve parfümlerin uzun ömürlülüğünü arttırmak için kullanılır. Ucuz üretimde kullanılır, kokusu acı bademlere benzer. Tüm bu katkı maddeleri parfüm üretim maliyetini düşürmek ve aromayı sabitlemek için kullanılıyor" dedi.

Soruşturma devam etmekte olup, olaya karışan çocukların kimliklerinin korunması amacıyla okulun adı da gizli tutuldu.