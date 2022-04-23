Olaf Scholz: Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın talep ettiği uçuşa yasak bölge NATO'yu bir savaş tarafı haline getirir. Nükleer savaş olmamalı" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah vermeme konusundaki tereddütleri hakkında açıklamada bulundu.
Başbakan Scholz, ağır silahların Ukrayna'ya verilmemesinin bir korku meselesi olmadığını, bunun bir “siyasi sorumluluk” meselesi olduğunu belirterek, “Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ukrayna’nın talep ettiği uçuşa yasak bölge NATO’yu bir savaş tarafı haline getirir. Nükleer savaş olmamalı” dedi.
MECLİSE ÖNERGE SUNACAKLAR
Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin oluşturduğu Hristiyan Birlik Meclis Grubunun, Başbakan Scholz’un Ukrayna’ya ağır silahlar gönderme kararı almaması halinde haftaya Almanya parlamentosuna bu konuda önerge sunma hazırlığı yaptığı öğrenildi.
UKRAYNA’DAN ÇAĞRI
Ukrayna ise tank, topçu bataryası, savaş uçakları, helikopter, gemi ve ağır silahların verilmesi konusunda Almanya ve diğer ülkelere çağrıda bulunuyor.
Video Haberler
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- AKP’nin sandık planı
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler