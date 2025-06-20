Öldüğü iddia edilmişti... İran'dan 'Ali Şemhani' açıklaması!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı Fars Haber Ajansı'nın haberinde, İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani'nin, İran halkına ve liderliğine gönderdiği kısa mesajda, “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.





NE OLMUŞTU?

13 Haziran’da İsrail’in Tahran’daki evine düzenlediği saldırıda ağır yaralandığı ifade edilen Şemhani’nin bir hastaneye nakledildiği iddia edilmişti. Bu bilgiler ilk olarak İran Ulusal Güvenlik Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Nour News tarafından paylaşılmıştı. Daha sonra İran’ın muhalif basını Şemhani’nin hayatını kaybettiğini iddia etmişti.