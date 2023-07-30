Öldürülmekle tehdit edilen bakan gözyaşlarını tutamadı
Nijer’de gerçekleşen darbe sonrası askerler tarafından “48 saat içinde kurşuna dizileceksin” tehdidi alan Maliye Bakanı, gözyaşlarına engel olamadı.
Nijer’de 26 Temmuz’da Tchiani liderliğindeki askeri birlik, darbe ile yönetimi devraldı.
General Tchiani, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un devrildiğini, yönetimin başına geçtiğini devlet televizyonundan duyurdu.
Darbeden sonra yönetime el koyan askerler ülkedeki yolsuzluklardan sorumlu tuttukları Maliye Bakanı Ahmat Jidoud’i canlı yayında “48 saat içinde ülkenin çalınan parasını izah edemezsen kurşuna dizileceksin” diyerek tehdit etti.
Ölümle tehdit edilen bakan gözyaşlarını tutamadı.
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