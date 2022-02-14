Spor Tahkim Mahkemesi, dopingle suçlanan Kamila Valiyeva'nın Pekin Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi
Spor Tahkim Mahkemesi, aralık ayında doping testi pozitif çıktığı öne sürülen Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın Pekin Olimpiyatları'na katılmasına izin verdi.
Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya alan ve sonrasında 'doping' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva hakkında Spor Tahkim Mahkemesi'nden olumlu yönde karar çıktı.
Mahkeme, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin verdi.
15 yaşındaki Rus sporcu, geçen hafta, aralık ayındaki pozitif çıktığı belirtilen doping testinden önce de sonra da birçok kez test yaptırdığını ve bunların hepsinin sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.
NE OLMUŞTU?
Takım yarışmasında altın madalya kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi'nde Valieva'nın madalya alacağı törenin yasal nedenlerden dolayı iptal edildiği açıklandı. Erteleme gerekçesinin Rus sporcunun doping testinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı belirtilmişti.
İlgili Haberler
- Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
- Ankaragücü'nden İstanbulspor maçı sonrası çıkan olaylarla ilgili açıklama
- Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Ben bu sonucu hakeme bağlamıyorum
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Ersoy'a Latmos soruları
- Türkiye’nin temizlik araştırması ortaya çıktı
- Hayalet İspanyol köyünün kalıntıları ortaya çıktı
- Pekin Olimpiyatları'na damga vuran olayda yeni gelişme!
- Temel gıdada KDV indirimine dikkat çeken yorum
- Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk fragman
- Arjantin’de alevler Tarımsal Deney İstasyonu’na ulaştı
- Edin Visca, 3 yıl sonra bir ilki başardı
- İşte en çok vaka görülen iller
- Karaburun'da geleneksel levrek yarışması yapıldı