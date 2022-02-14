Spor Tahkim Mahkemesi, dopingle suçlanan Kamila Valiyeva'nın Pekin Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:23

Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya alan ve sonrasında 'doping' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva hakkında Spor Tahkim Mahkemesi'nden olumlu yönde karar çıktı.

Mahkeme, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin verdi.

15 yaşındaki Rus sporcu, geçen hafta, aralık ayındaki pozitif çıktığı belirtilen doping testinden önce de sonra da birçok kez test yaptırdığını ve bunların hepsinin sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Takım yarışmasında altın madalya kazanan Rusya Olimpiyat Komitesi'nde Valieva'nın madalya alacağı törenin yasal nedenlerden dolayı iptal edildiği açıklandı. Erteleme gerekçesinin Rus sporcunun doping testinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı belirtilmişti.