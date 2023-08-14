Ölü sinekler, biyolojik olarak parçalanabilen plastik yapımında kullanılabilir

Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:28

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:28

Araştırmacılar, ölü sineklerin biyolojik olarak parçalanabilen plastiğe dönüştürülebileceğini açıkladı.

Amerikan Kimya Derneği'nin (ACS) toplantısında, başka rakip kullanımları olmayan biyolojik olarak parçalanabilir polimerler için kaynak bulmak zor olduğundan ölü sineklerin fayda sağlayabileceği belirtildi.

Teksas A&M Üniversitesi'nden baş araştırmacı Karen Wooley, "Ekibim, 20 yıldır şeker kamışı ya da ağaçlardan elde edilen glikoz gibi doğal ürünleri çevrede kalıcı olmayan, parçalanabilir, sindirilebilir polimerlere dönüştürmek için yöntemler geliştiriyor. Ancak bu doğal ürünler gıda, yakıt, inşaat ve ulaşım için de kullanılan kaynaklardan hasat ediliyor" dedi.

Şeker bazlı bir polimer olan kitinin sineklerin önemli bir bileşeni olduğunu ve böceklerin ve kabukluların kabuğunu veya dış iskeletini güçlendirdiğini keşfeden araştırmacılar, sinek kaynaklı kitin tozunun kabuklulardan elde edilenden daha saf göründüğünü ve sineklerden kitin elde etmenin bazı deniz ürünleri alerjileriyle ilgili endişeleri önleyebileceğini söyledi.

"ÜRÜN ARAZİDE KULLANILABİLİR"

Sinek ürünlerinden sadece bir dakika içinde ağırlığının 47 katı suyu emebilen bir hidrojel oluşturan araştırmacılar, bu ürünün, sel suyunu durdurmak ve ardından kuraklık sırasında nemi yavaşça serbest bırakmak için ekili arazide kullanılabileceğini söyledi.

Wooley, "Teksas'ta, sürekli olarak ya sel ya da kuraklık durumundayız, bu yüzden bunu çözebilecek süper emici bir hidrojeli nasıl yapabileceğimizi düşünmeye çalışıyordum" dedi.

"BÖCEKLER ATILAN PLASTİKLERİ DE TÜKETECEK"

Araştırmacılar, yakında sineklerden geleneksel olarak petrokimyasallardan yapılan polikarbonat veya poliüretan gibi biyoplastikler üretebileceklerini umduklarını kaydetti.

Wooley ayrıca, "Nihayetinde, böceklerin besin kaynağı olarak atık plastikleri yemesini istiyoruz ve sonra onları tekrar hasat edip yeni plastikler yapmak için bileşenlerini toplayacağız. Böylece böcekler sadece kaynak olmakla kalmayacak, aynı zamanda atılan plastikleri de tüketeceklerdir" diye konuştu.