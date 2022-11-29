Ölüm döşeğinde tüyler ürpertici itiraf! Otopsi bile izlemiş

29 Kasım 2022 Salı, 10:39

Ölüm döşeğindeki eski bir CIA ajanı, dünya dışı bir uzay aracını ve yaşayan bir uzaylıyı bir anlığına gördüğünü belirterek 51. bölge itirafında bulundu.

The Daily Star'ın haberine göre ajan, 51. bölge olarak adlandırılan ve dünyaya inen uzaylıların ve UFO'ların saklandığı yer olduğu iddia edilen alana girdiğini ve istihbarat servisindeki konumunun kendisine erişim izni sağladığını söyledi

Gerçek ismini açıklanmamak için kendisine Ajan Kewper diyen adam, 2013 yılında verdiği demeçte ABD hükümeti tarafından bulunduğu iddia edilen nesnelere bakmak için 51. Bölge'ye götürüldüğünü iddia etti.

51. Bölge'de "canlı uzaylılar" gördüğünü söyleyen adam, 'Temmuz 1947'de Roswell, New Mexico'ya düşen' bir uçan daire olduğunu, "Bizi 20-25 km güneye götürdüler. Farklı garaj kapısı açıklıkları vardı ve bu garaj kapısı açıklıklarında farklı uçan daireler vardı. İlk garajda Roswell aracı vardı ve parçalanmıştı. İçindeki bir çift dışındaki bütün uzaylılar öldü. Roswell gemisi gerçekten garipti çünkü gerçekten ağır alüminyum folyoya benziyordu" sözleri ile ifade etti.

Ajan Kewper, gri ten renginde bir uzaylıya yapılan otopsi filmi izlediğini "İnsanlara kıyasla beyni biraz daha büyüktü ve burnu çok çok küçüktü. Kulakları delik gibiydi ve ağzı çok küçüktü" sözleriyle aktardı.