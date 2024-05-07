Ölümden 'mucize' kurtuluşu doktorları şaşırttı: 91 cm uzunluğunda demir çubuk çıkarıldı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:29

Güncelleme: 07.05.2024 - 12:42

57 yaşındaki adam 5 metre yükseklikten 91 santimetrelik bir demir direğin üzerine düştü. Direk, adamın perine bölgesini deldikten sonra karnına ve göğsüne saplandı.

Bilgisayarlı vücut taraması (Tomografi) “perineyi karın ve göğüs boşluklarına doğru transfer eden geniş bir metalik nesne” gösterdi.

Apar topar ameliyata alınan adam, mucizevi bir şekilde sadece kazadan ve direği vücuttan çıkarmak için yapılan zorlu ameliyattan sağ çıkmakla kalmadı, aynı zamanda sadece üç gün sonra kalıcı bir sorun yaşamadan taburcu edildi.

İsmi açıklanmayan Brezilyalı adamın geçirdiği korkunç kaza ve acil ameliyat, Uluslararası Cerrahi Vaka Raporları Dergisinde yayınlanan bir vaka raporunda anlatıldı.

Yayınlanan taramalar ve resimler metal çubuğun cinsel organlar ile anüs arasındaki hassas deri parçası olan perine bölgesinden girerek vücuduna doğru uzandığını ve kalbini kıl payı ıskaladığını gösterdi.

Cerrahlar, iç organlarının durumunu incelemek için adamın karın boşluğuna cerrahi bir kesi yaptı ve çubuğa ulaşmak için göğüs kemiğinin kesildiği bir sternotomi yapmaya karar verdi.

Sağlık görevlileri, çubuğun adamın karaciğerini ve diyaframını deldiğini ve kalbine zarar vermeden vücudun en büyük atardamarı olan aort köküyle aynı yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Doktorlar, adamın boynundan kasığına kadar dikiş atmadan önce direği başarılı bir şekilde çıkarmayı başardılar.

Ameliyattan sonra yoğun bakıma nakledilen adamın sadece iki gün sonra yürüyebildiği ve yemek yiyebildiği kaydedildi.

Ameliyattan 12 gün sonra yapılan taburcu değerlendirmesi sırasında idrar yolunun bir kısmında anormal yara dokusu keşfedilen adamın, ameliyat olmasına karar verildi.