Çanakkale Kara Savaşlarının en kritik eşiklerinden olan Gelibolu çıkarması 109 yıl önce bugün başladı: Atatürk mucizesi

“Atatürk’süz bir Çanakkale Zaferi’nden bahsedilemez” diyen Doç. Dr. Elmacı, “Batı emperyalizminin öngöremediği ‘Atatürk gerçeği ve dehası’ savaşı uzatarak dengeleri değiştirdi” dedi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00
Çanakkale Kara Savaşlarının en kritik eşiklerinden olan Gelibolu çıkarması 109 yıl önce bugün başladı: Atatürk mucizesi
Abone Ol google-news

“Atatürk’süz bir Çanakkale Zaferi’nden bahsedilemez” diyen Doç. Dr. Elmacı, “Batı emperyalizminin öngöremediği ‘Atatürk gerçeği ve dehası’ savaşı uzatarak dengeleri değiştirdi” dedi. Tarihin seyrini değiştiren, denizde ve karada toplam 287 gün süren Çanakkale Savaşları’nın en önemli aşamalarından biri olan Gelibolu (Arıburnu) çıkarması, 109 yıl önce bugün başladı. Deniz savaşlarında başarı elde edemeyen İngilizlerin kara harekâtı, Mustafa Kemal Atatürk engelini aşamadı. Atatürk’ü tarih sahnesine çıkaran Çanakkale Savaşları, karada, 25 Nisan 1915’ten 9 Ocak 1916’ya 260 gün sürdü. Türk kuvvetleri 213 bin 882 olmak üzere toplam 465 bin 882 kayıp verildi.

‘CEPHEYE HEP ÇOK HÂKİMDİ’

Çanakkale’de yaşanan tarihi direniş ve zaferi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

25 Nisan 1915’te İtilaf Devletlerinin Anzak ordusuyla yaptığı Arıburnu çıkarmasının, 1909’dan beri askerler arasında tanınan Atatürk’ün önemini daha perçinlediğine dikkat çeken Elmacı, “Deniz savaşlarında kıyıdan izleme ve her an karadan savaşa katılma emri beklentisiyle hareket eden ‘Yarbay Mustafa Kemal’, Anzakların kendisine gelen ilk fırsatta bu çıkartmasını engellemiştir” dedi.

Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’na en başından beri hâkim ve hazırlıklı olduğuna değinen Elmacı, “1918’de Avustralyalı gazeteciye verdiği demeçte, müttefik kuvvetlerini bu çıkartmayı çok geniş alana yayması nedeniyle eleştirmiş ve kendisinin düşmanı geriden çevreleyerek muharebeyi kazandığını anlatmıştır” dedi. Denizde başarılı olamayan müttefiklerin karada da başarılı olamamasıyla psikolojik üstünlüğün tamamen Türklerin eline geçtiğini belirten Doç. Dr. Elmacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Her 25 Nisan’da bölgeye gelen Anzakların torunlarının atalarını andığı bir ortamda ‘İstanbul’u ve Müslümanları kurtaran’ Atatürk’ün de anılması gerektiği kesindir. Atatürksüz bir Çanakkale Zaferi’nden bahsedilemez. Dönemin şartlarına rağmen zafer sonrası Türk basınında Mustafa Kemal’den ‘Anafartalar Kahramanı’ ve ‘İstanbul ile hilafeti iki kere kurtaran komutan’ olarak bahsedildi. Ayrıca direnişin küresel ölçekte sonuçları oldu. Batı emperyalizminin öngöremediği ‘Atatürk gerçeği ve dehası’ savaşı uzatarak dengeleri değiştirdi.”


Atatürk haberleri mustafa kemal atatürk haberleri Cephe haberleri

İlgili Haberler

CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'ne Atatürk rölyefi ve sözleri asıldı

CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'ne Atatürk rölyefi ve sözleri asıldı
Mauro Icardi'den 23 Nisan paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı

Mauro Icardi'den 23 Nisan paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlattı
AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da hareketli dakikalar... Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu: Kuyumcu, soygunculardan birini vurdu!

İstanbul'da hareketli dakikalar... Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu: Kuyumcu, soygunculardan birini vurdu!
Belediye aşk acısı yaşayan gençten çaldığı bankı geri istedi

Belediye aşk acısı yaşayan gençten çaldığı bankı geri istedi
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!

Yaz erken geldi… O ilde termometreler 42 dereceyi gördü!
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarında yeni dönem
‘4. İstanbul Dijital Sanat Festivali’ sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

‘4. İstanbul Dijital Sanat Festivali’ sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti

İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti
Buket Aydın’a konuk olan Esra Ezmeci’den çarpıcı açıklama! ‘Hesap ödetmeyen kadın…’

Buket Aydın’a konuk olan Esra Ezmeci’den çarpıcı açıklama! ‘Hesap ödetmeyen kadın…’