Çanakkale Kara Savaşlarının en kritik eşiklerinden olan Gelibolu çıkarması 109 yıl önce bugün başladı: Atatürk mucizesi

Yayınlanma: 25.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.04.2024 - 07:50

“Atatürk’süz bir Çanakkale Zaferi’nden bahsedilemez” diyen Doç. Dr. Elmacı, “Batı emperyalizminin öngöremediği ‘Atatürk gerçeği ve dehası’ savaşı uzatarak dengeleri değiştirdi” dedi. Tarihin seyrini değiştiren, denizde ve karada toplam 287 gün süren Çanakkale Savaşları’nın en önemli aşamalarından biri olan Gelibolu (Arıburnu) çıkarması, 109 yıl önce bugün başladı. Deniz savaşlarında başarı elde edemeyen İngilizlerin kara harekâtı, Mustafa Kemal Atatürk engelini aşamadı. Atatürk’ü tarih sahnesine çıkaran Çanakkale Savaşları, karada, 25 Nisan 1915’ten 9 Ocak 1916’ya 260 gün sürdü. Türk kuvvetleri 213 bin 882 olmak üzere toplam 465 bin 882 kayıp verildi.

‘CEPHEYE HEP ÇOK HÂKİMDİ’

Çanakkale’de yaşanan tarihi direniş ve zaferi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

25 Nisan 1915’te İtilaf Devletlerinin Anzak ordusuyla yaptığı Arıburnu çıkarmasının, 1909’dan beri askerler arasında tanınan Atatürk’ün önemini daha perçinlediğine dikkat çeken Elmacı, “Deniz savaşlarında kıyıdan izleme ve her an karadan savaşa katılma emri beklentisiyle hareket eden ‘Yarbay Mustafa Kemal’, Anzakların kendisine gelen ilk fırsatta bu çıkartmasını engellemiştir” dedi.

Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’na en başından beri hâkim ve hazırlıklı olduğuna değinen Elmacı, “1918’de Avustralyalı gazeteciye verdiği demeçte, müttefik kuvvetlerini bu çıkartmayı çok geniş alana yayması nedeniyle eleştirmiş ve kendisinin düşmanı geriden çevreleyerek muharebeyi kazandığını anlatmıştır” dedi. Denizde başarılı olamayan müttefiklerin karada da başarılı olamamasıyla psikolojik üstünlüğün tamamen Türklerin eline geçtiğini belirten Doç. Dr. Elmacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Her 25 Nisan’da bölgeye gelen Anzakların torunlarının atalarını andığı bir ortamda ‘İstanbul’u ve Müslümanları kurtaran’ Atatürk’ün de anılması gerektiği kesindir. Atatürksüz bir Çanakkale Zaferi’nden bahsedilemez. Dönemin şartlarına rağmen zafer sonrası Türk basınında Mustafa Kemal’den ‘Anafartalar Kahramanı’ ve ‘İstanbul ile hilafeti iki kere kurtaran komutan’ olarak bahsedildi. Ayrıca direnişin küresel ölçekte sonuçları oldu. Batı emperyalizminin öngöremediği ‘Atatürk gerçeği ve dehası’ savaşı uzatarak dengeleri değiştirdi.”